10° FdtThink terá painel do GeraçãoE

O 10° FdtThink, evento de empreendedorismo online promovido pela Fundatec, tem como temática, neste ano, a frase Respira e vamo dale: toda mudança requer coragem. A atividade acontece entre 9 e 11 de novembro de forma gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla: https://bit.ly/3EoEYT8

O GeraçãoE , novamente, terá um painel exclusivo. Será no dia 10, das 19h30min às 21h . O editor do GE, Mauro Belo Schneider, receberá quatro convidados. O mote do bate-papo será Azar, foguete não tem ré!.

Entre os participantes, estarão Bruna Zaparoli, criadora do projeto Um Restaurante do Zero; Isabela Carvalho e Francisco Siviero, donos do café Valori; e Viviane Costa, que se especializou na área de locação corporativa. Todos eles já tiveram suas histórias contadas pelo GE.