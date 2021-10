Vagas e eventos

A SLC Agrícola, produtora de grãos e fibras, abriu inscrições para a terceira edição do Programa de Conexão com Startups. A iniciativa visa solucionar desafios selecionados em uma abordagem de open innovation. O AgroX 2021 está estruturado em três lotes, dois deles com foco em conexão com startups nacionais e outro focado nas estrangeiras. As inscrições para o "Batch 1" poderão ser realizadas, até 20 de outubro, pelo site www.slcagricola.brightidea.com/agroexponencial

A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) realiza o segundo seminário Super Negócios, com o tema Marketing e Compras, no dia 27 de outubro, das 9h às 15h30min, com transmissão gratuita ao vivo. O tema central envolve as novas relações entre Indústria, Varejo e Consumidor. O evento tem como público-alvo os profissionais de Marketing, Trade Marketing e Compras, que aprenderão sobre as novas tecnologias para impulsionar o seu negócio com cases inéditos de comportamento do novo consumidor e insights de renomados profissionais. As inscrições podem ser realizadas no site www.seminariosupernegocios.com