Que a pandemia mudou completamente o comportamento do consumidor, isso não é mais novidade. Mas e no mundo pós-pandemia, quais são as tendências de relacionamento com o cliente? Veja nesse vídeo uma conversa com Bernardo Cecílio, proprietário da Lelena Home, que contou com o apoio e orientação do Sebrae para lidar com os desafios da pandemia no seu negócio, e com a Danieli Doneda, consultora do Sebrae no Paraná. Acesse em: bit.ly/3pcYCNP.

