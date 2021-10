A Blue EdTech, escola de tecnologia, abriu inscrições para a primeira turma de 2022 do seu curso de Programação de TI. O programa tem durabilidade de 12 meses e é destinado a maiores de 16 anos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.blueedtech.com.br até 19 de dezembro.

A Link School of Business, primeira faculdade brasileira focada em empreendedorismo, localizada em São Paulo, está com o processo seletivo aberto. Para os interessados, as inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de outubro, acessando o link www.bit.ly/3vAq4X7. Estão sendo oferecidas 100 vagas para o primeiro semestre de 2022.