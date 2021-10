Vagas e eventos

A PepsiCo, em parceria com a Eureca, abriu as inscrições para seu programa de estágio, o First Gen, que tem como foco a diversidade racial e de gênero. As vagas oferecidas são nas áreas de Vendas, Operações, Marketing, Recursos Humanos, Pesquisa e Desenvolvimento, Finanças, Assuntos Corporativos e Jurídico. Os candidatos podem se inscrever no programa através do site www.firstgenpepsico.eureca.me até o dia 25 de outubro.

A UP Digital Marketing está com inscrições abertas para novas turmas. A iniciativa, promovida pelo Sebrae, ocorre de forma online e gratuita, e oferece mentorias personalizadas para impulsionar os pequenos negócios no meio digital. Para participar, baste se inscrever pelo link www.bit.ly/2Ynj5V6.

A fundação Vanzolini lançou um curso gratuito sobre Gestão de Operações no contexto pós-pandemia. Em formato EAD e com 10 horas de duração entre aulas gravadas e atividades complementares, o curso conta com professores da USP e apoio do Cubo Itaú, FNE e SEESP. Ficará aberto ao público maior de 18 anos por seis meses e terá emissão de certificado. Informações e inscrições pelo site www.bit.ly/2YbDOe6

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Futurecom Digital Week, que tem como tema "Think the future, think ahead". O evento ocorre entre os dias 8 e 11 de novembro, e será totalmente digital. Confira a programação completa e inscreva-se pelo seguinte link www.bit.ly/3mqLL7s.