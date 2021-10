A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) realiza o segundo seminário Super Negócios, com o tema Marketing e Compras, no dia 27 de outubro, das 9h às 15h30min, com transmissão gratuita ao vivo. O tema central envolve as novas relações entre Indústria, Varejo e Consumidor. O evento tem como público-alvo os profissionais de Marketing, Trade Marketing e Compras, que aprenderão sobre as novas tecnologias para impulsionar o seu negócio com cases inéditos de comportamento do novo consumidor e insights de renomados profissionais. As inscrições podem ser realizadas no site www.seminariosupernegocios.com.

Estão abertas as inscrições para a Semana de Inovação 2021, que acontecerá do dia 9 a 12 de novembro, de forma gratuita e online. Organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Tribunal de Contas da União (TCU), Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e Ministério da Economia, o evento chega a sua sétima edição, convidando todos a ousar transformar. A Semana de Inovação 2021 tem como objetivo promover a reflexão sobre as possibilidades da inovação na transformação dos serviços públicos. As inscrições devem ser feitas no site gov.br/enap/semanadeinovacao.