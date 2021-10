A SLC Agrícola, produtora de grãos e fibras, abriu inscrições para a terceira edição do Programa de Conexão com Startups. A iniciativa visa solucionar desafios selecionados em uma abordagem de open innovation. O AgroX 2021 está estruturado em três lotes, dois deles com foco em conexão com startups nacionais e outro focado nas estrangeiras. As inscrições para o "Batch 1" poderão ser realizadas, até 20 de outubro, pelo site slcagricola.brightidea.com/agroexponencial.

Ops! Este conteúdo é exclusivo para assinantes...