Sebrae-RS seleciona 10 empreendedores para imersão na NRF 2022

Com a recente sinalização positiva para a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, empreendedores gaúchos já podem garantir presença na NRF 2022, em janeiro, em Nova York, nos Estados Unidos. Uma imersão empresarial promovida pelo Sebrae-RS irá reunir um grupo de 10 empresas para participar da maior feira de varejo do mundo. A viagem do grupo de varejistas é uma parceria com o Sindilojas e a CDL Porto Alegre, além da Fecomércio-RS. As inscrições vão até 15 de outubro. Mais informações podem ser obtidas pelo https://conhecimento.sebraers.com.br/lp/feira-nrf-2022/.

Segundo o coordenador estadual de projetos de Moda e Varejo do Sebrae RS, Fabiano Zortéa, a organização custeia 30% das despesas do pacote de viagem. A programação inclui participação da Feira e Congresso da NRF, workshops exclusivos, visitas técnicas nos principais pontos comerciais de Nova York e acompanhamento técnico. As vagas são voltadas para micro e pequenas empresas (MPEs) com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

Ele explica que a edição de 2022 é aguardada de forma especial, pelo fato de todo o contexto da pandemia ter transformado as demandas de consumo e exigido a oferta de novas soluções em produtos e serviços. "O objetivo é que, por meio desta experiência, os empreendedores possam agregar valor aos seus negócios aqui no Brasil. É fundamental para a retomada das vendas acompanharmos de perto as inovações, tendências e melhores práticas’’, acredita. Ele lembra que todo o programa de imersão está preparado para apoiar os varejistas na implementação de melhorias que impactem nas vendas, lucratividade e competitividade.

Depois da sua edição presencial ter sido cancelada em 2021 em virtude da pandemia, o maior e mais tradicional evento de varejo do mundo, a NRF, está de volta com toda a força e promete apresentar alternativas para os varejistas evoluírem nas lojas físicas e nos relacionamentos digitais, atendendo às novas demandas dos consumidores pós pandemia.