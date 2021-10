Amigas unem workshop de fotografia por celular com turismo em Porto Alegre

Porto Alegre comemora, em março de 2022, 250 anos. Já pensando e abrindo as comemorações da data, a fotógrafa Carla Zigon e a criadora de conteúdo Luciana Teixeira lançaram o projeto Fotografe Porto Alegre. Serão seis workshops, um a cada mês, com início em outubro, que ensinarão técnicas de fotografia com o celular em roteiros guiados por locais icônicos da Capital. No término do projeto, as fotografias mais populares nas redes sociais farão parte de uma exposição para celebrar o aniversário da cidade.

A relação de amor de Luciana com a capital gaúcha iniciou em 2014, quando, por hobby, criou no Instagram o perfil Dicas Porto Alegre ( @dicasportoalegre ). O objetivo sempre foi compartilhar histórias e pontos interessantes da cidade. Engenheira química por formação, ela atuou por 15 anos na Braskem e levava a produção de conteúdo como uma atividade paralela. Em 2019, após um período morando em São Paulo, voltou para Porto Alegre para atuar na prefeitura. Foi então que veio o desejo de transformar o passatempo em negócio. "O perfil foi crescendo e eu vi que era uma oportunidade de negócio. Sem saber que teria a pandemia, pedi demissão, em fevereiro de 2020, para me dedicar ao Dicas Porto Alegre, porque é uma paixão. É um trabalho com propósito", diz Luciana.

Assim, o primeiro ano de dedicação exclusiva ao projeto veio junto da pandemia e de uma situação atípica tanto para turistas quanto moradores da cidade. No período, ela criou o que chamou de Pacote Quarentena, para criar conteúdo, com permuta, sobre locais que já gostava. "Foi um retorno muito interessante, porque consegui ajudar muitos negócios. Recebi feedbacks de gratidão eterna, e isso é muito legal. Fiz amigos e foi uma troca muito positiva. Quando as coisas foram reabrindo, comecei a retomar outros formatos, achando o equilíbrio entre o que pode ser por permuta e o que pode ser negócio. Vejo que, aos pouquinhos, as pessoas estão valorizando mais esse mercado de influenciadores", acredita Luciana.

Hoje, com 100 mil seguidores no Instagram, ela cria conteúdo sobre gastronomia e lazer tanto para os porto-alegrenses quanto para quem vem conhecer a Capital. Sete anos após o início, a conta segue com a mesma essência: compartilhar dicas positivas. "Quando vou nos lugares e não gosto, não falo mal. Não sou uma avaliadora, eu compartilho dicas que eu gosto", afirma. Ela destaca que a iniciativa faz diferença na vida dos empreendedores e aproxima o público dos negócios. "Divulgando os negócios, as pessoas querem conhecer. Abro portas, conduzo o consumidor até o local. Dali para frente, é o atendimento e qualidade do produto de cada espaço", diz Luciana, que acredita no potencial empreendedor da cidade. "Aqui tem muita qualidade e coisa boa. É um movimento geral da cidade. A orla sendo cada vez melhor, espaços que valorizam o lazer crescendo, ideias criativas surgindo. Com certeza, não estamos atrás de outras cidades. E é aí que entra o meu papel muito forte, que é fazer as pessoas descobrirem esses locais", pontua.

E dessa paixão pela Capital surgiu o Fotografe Porto Alegre. A cada mês, será feito um roteiro diferente, explorando regiões como o Quarto Distrito, bairros centrais, caminhos rurais e o Guaíba. O primeiro workshop acontece no dia 16 de outubro, um sábado, com um roteiro batizado de Porto Alegre me tem , que iniciará no Moinhos de Vento e irá até a Zona Sul. Os encontros iniciam às 9h e vão até o pôr-do-sol.

Segundo Carla, qualquer pessoa pode participar da oficina e não é necessário ter conhecimento prévio sobre fotografia. "Não precisa ser um celular último modelo. Aprendendo a técnica, com composição e iluminação, conseguimos fazer fotos muito interessantes", acredita a fotógrafa, que percebe uma demanda do público de vivenciar a cidade. "Percebemos que as pessoas querem sair de casa e ver a cidade. Queríamos trazer um presente para a cidade que fosse diferenciado. Vamos fotografar muito Porto Alegre nesses seis workshops", garante Carla.