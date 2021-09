Serviço de locação de imóveis específico para empresas é lançado no RS

Assine o Jornal do Comércio e

Viviane Costa, 33 anos, lançou um serviço específico para empresas que buscam imóveis para alugar na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ela se especializou na área de locação corporativa e almeja virar referência no assunto com seus posts no Instagram @osucessoimobiliario

Formada em Processos Gerenciais e em duas pós-graduações, uma em Marketing Estratégico e outra em Inovação em Serviços, sabe onde é o melhor local para uma marca se instalar. O conhecimento sobre os endereços é fruto de sua experiência de oito anos no ramo.

“No mercado de locação, há o setor residencial e o corporativo. No começo, eu atendia o comercial, mas depois comecei a atender só empresas, como lojas, indústria, setor de transporte. Locação de galpão, por exemplo, é o que eu mais me identifico”, detalha a empreendedora.

Viviane revela que seu trabalho é bastante específico e sente falta de conteúdos sobre o tema. “Não tem ninguém que fale sobre isso, a não ser alguns advogados, mas não tem ninguém comercialmente falando”, expõe.

Por isso, no Instagram, desenvolveu uma rotina de posts. São três por semana: um dia sobre desenvolvimento de carreira, outro relacionado aos proprietários e outro aos locatários.