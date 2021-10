O E-commerce Innovation Day, evento de inovações no comércio eletrônico, promovido pela SmartHint, sistema de busca e recomendação, receberá André Fatala, vice-presidente de tecnologia do Magalu, para contar sua visão de mercado e futuro. O bate-papo acontecerá nesta quinta-feira, 7 de outubro, das 14h às 18h, de forma totalmente online e gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.smarthint.co/innovation-day/.

Jornada online e gratuita, a UP Digital Marketing, promovida pelo Sebrae, está oferecendo mentorias personalizadas para impulsionar os pequenos negócios no meio digital. A iniciativa do Sebrae oferece uma jornada intensiva, totalmente online e gratuita, de 10 dias úteis, com conteúdos exclusivos sob orientação de especialistas em Marketing Digital. Para participar das novas turmas, é necessário se inscrever no site: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/updigital.