Empresário cria laboratório de cosméticos, perfumes e assinaturas olfativas

A assinatura olfativa é a alma de uma marca. Com essa frase, o empresário Alexandre Becker Vieira apresenta uma de suas linhas de atuação: a criação de cheiros para serem aplicados em pontos comerciais ou produtos. "Nossas fragrâncias são elaboradas com essências de altíssima qualidade, em projetos personalizados e exclusivos. Podem estar em perfumes de ambiente, difusores, sabonetes líquidos, cremes", introduz o material do Male Lab.

Alexandre passou a trabalhar com o ramo de experiências olfativas para o mercado masculino em 2017, ao perceber que o cuidado com a saúde e corpo do homem têm deixado de ser um tabu. O empreendedor, que sempre teve apreço por cuidar da aparência, enxergou uma oportunidade de negócio ao visualizar que a indústria brasileira de cosméticos enfrentava escassez de produtos de boa qualidade para a estética masculina. "Percebi, em uma viagem à Europa, a variedade de bons produtos neste segmento. No Brasil, com o 'boom' de barbearias a cada esquina, muitos eram de qualidade questionável. Então, vi que era possível mudar esta realidade", conta.

A marca tem uma linha completa de cosméticos e, em seu repertório, estão sabonetes faciais com ácido glicólico, sérum facial diurno e noturno, óleos finalizadores para brilho e colônias exclusivas. "O cheiro é muito único, podemos reconhecer alguém só pelo seu perfume. Ele provoca emoções" , admite.

Os aromas são tão presentes na vida de Alexandre e da marca que o mesmo relembra um momento especial que viveu. "Um dia, uma senhora muito emocionada chegou em mim e me perguntou o nome do perfume que eu estava usando. Ela me contou que havia feito uma viagem aos anos 1980 ao se aproximar de mim, de quando ainda namorava o marido e ele utilizava a mesma essência. Foi o depoimento que mais me emocionei porque é exatamente isso que eu proponho com as minhas criações e cheiros: transportar as pessoas para algum lugar afetivo e que possa remetê-las à alguma memória", afirma o empreendedor.

Cada produto da perfumaria apresenta uma história. Há a colônia Male 01, que aborda a mescla da colonização japonesa e da portuguesa, a Copacabana, tem como inspiração o pôr-do-sol do Rio de Janeiro, a Gantois, que homenageia o fotógrafo parisiense e a diáspora negra que se tornaram ícones brasileiros e outras. A colônia Ibirocai faz parte da coleção do Pampa gaúcho e faz referência à história da família de Alexandre. "É chamada assim por causa dos meus antepassados, vindos de Uruguaiana e Alegrete. Acabei chamando-a com o nome do rio que corta as duas cidades", relata.

A empresa, segudo ele, tem compromisso com a natureza e os animais. "Não vejo outro caminho, no cenário atual, que não seja vegano."

Os preços dos produtos partem de R$ 30,00 e podem ser encomendados através do site www.malelab.com.br ou pelo Instagram @malelab.