GeraçãoE apresentará visão da imprensa sobre retomada em evento da CICS Canoas

A CICS Canoas promove, no dia 28 de setembro, na terça-feira, o seu tradicional Almoço de Ideias. Será um bate-papo sobre a retomada da economia, trazendo o ponto de vista da imprensa e de consultores sobre como as mudanças de mercado vão influenciar os novos ciclos, novos negócios, restart de negócios e novos empreendimentos na região.

Os convidados serão Igor Müller, Editor-chefe dos jornais do Grupo Sinos; Mauro Belo Schneider, Editor do GeraçãoE, plataforma de empreendedorismo do Jornal do Comércio do RS; e Telmo Schoeler, Conselheiro, consultor, professor, fundador e presidente da Orchestra Soluções de Gestão A mediação será por conta do Membro da Diretoria Ampliada da CICS Canoas, Régis Sell Haubert.

O almoço será servido a partir das 12h, e a palestra com transmissão online inicia às 12h45min.

Os ingressos custam R$ 65,00 para Associados da CICS Canoas, e R$ 70,00 para o público em geral, e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (51) 99355-7783 ou pelo e-mail [email protected]

O evento será transmitido de gratuitamente pelas redes da CICS: www.facebook.com/cicscanoas e www.youtube.com/user/TVcics