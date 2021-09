Plataforma gaúcha de mentoria inicia as operações com sete cursos disponíveis

Com os exponenciais crescimentos do ensino à distância e da busca por mentores, a PlatFor Mentoria Estratégica, lançada no Rio Grande do Sul, tem a proposta de ser uma plataforma de competências que gera mais conhecimento aos mentorados. Com foco nacional, oferta ebooks, vídeo aulas (cursos online), serviços customizados e mentoria estratégica, sendo destinados para a orientação tanto de profissionais em início de carreira como a executivos de alto escalão.

O empreendimento inicia as operações com sete cursos disponíveis: Direito como Jogo, Sustentabilidade 4.0, As 5 Dimensões do Relacionamento com o Cliente, Fundamentos em Saúde e Beleza Capilar, Humanização na Gestão no Mundo Digital, Bem-estar com Florais de Bach e Desenvolva porta-vozes no seu negócio. As gravações das vídeo aulas são realizadas por meio de uma parceria com o Estúdio Formando. “Até o final deste ano, pretendemos ter mais de 30 cursos disponíveis para o nosso público com mentores de diversificadas competências”, projeta o Gestor Executivo da PlatFor Mentoria Estratégica, Valter Tavares.

A plataforma é dividida por quatro pilares (áreas de conhecimento): Administração Jurídica Estratégica, Ciência e Inovação, Eco Sustentabilidade e Relacionamento Estratégico. Cada um desses pilares possui um mentor responsável pelas respectivas organizações conceituais, bem como os ingressos de mentores associados. A plataforma já projeta a abertura de novas áreas de saberes.

A PlatFor está disponível para os ingressos de novos mentores associados e oferece uma curadoria dos conteúdos a serem produzidos. “Tem sido constante a adesão de profissionais para transmitirem os seus conhecimentos, as suas vivências no mercado de trabalho. Queremos ser uma plataforma de competências onde profissionais liberais, empresas e instituições possam localizar todos os mentores em um único ambiente, independente das suas áreas de atuação. A proposta é transferir experiências às pessoas, direcioná-las para os melhores caminhos a serem seguidos para a tomada de decisão”, destaca a Gestora de Imagem e Relacionamento, Eliana Bizzi.

Outros diferenciais da PlatFor são as customizações. Um dos serviços é a Trilha de Mentoria que são cursos divididos por temas determinados com mentores de diferentes segmentos e que podem ser realizados de maneira completa ou parcial. Outro é a Jornada da Transformação que permite optar por diversos tipos de modalidades de mentorias de acordo com o interesse do público-alvo, tanto de forma presencial como online. Por fim, os Programas Personalizados que são desenvolvidos para organizar ações eficientes voltadas para o objetivo final do empreendimento.

“Em breve, vamos lançar a Trilha de ESG. A Governança Ambiental, Social e Corporativa é um ponto forte da plataforma, envolve todos os nossos pilares. Vai englobar saúde e segurança ocupacional, inclusão social e diversidade, além de uma forte atuação na governança corporativa”, antecipa Tavares.