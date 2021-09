A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) abre inscrições para fintechs e startups participarem da 4ª edição do Prêmio Ideia. Candidatos devem apresentar cases com soluções voltadas para automação financeira, cibersegurança, open banking e pix. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.premioideia.com.br.

Ops! Este conteúdo é exclusivo para assinantes...