Criada no RS, plataforma de mentoria quer se consolidar no Brasil

Com os exponenciais crescimentos do ensino a distância e da busca por mentores, a PlatFor Mentoria Estratégica, lançada no Rio Grande do Sul, tem a proposta de ser uma plataforma de competências que gera mais conhecimento aos mentorados. Com foco nacional, oferta ebooks, vídeo aulas (cursos online), serviços customizados e mentoria estratégica, sendo destinados para a orientação tanto de profissionais em início de carreira como a executivos de alto escalão. O empreendimento inicia as operações com sete cursos disponíveis: Direito como Jogo, Sustentabilidade 4.0, As 5 Dimensões do Relacionamento com o Cliente, Fundamentos em Saúde e Beleza Capilar, Humanização na Gestão no Mundo Digital, Bem-estar com Florais de Bach e Desenvolva porta-vozes no seu negócio. As gravações das vídeo aulas são realizadas por meio de uma parceria com o Estúdio Formando. "Até o final deste ano, pretendemos ter mais de 30 cursos", projeta o Gestor Executivo da PlatFor Mentoria Estratégica, Valter Tavares.

Ops! Este conteúdo é exclusivo para assinantes...