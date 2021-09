Com o objetivo de aumentar o número de lideranças pretas e pardas na companhia, a Magalu iniciou o seu segundo programa de trainees exclusivo para pessoas negras. Interessados de todo o País podem participar do processo seletivo, desde que tenham disponibilidade de mudança para São Paulo, onde fica a sede da companhia. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.bit.ly/3CFwHcX até o dia 17 de outubro.

