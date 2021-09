11 lugares com descontos para vacinados em Porto Alegre

Segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde, Porto Alegre tem, no momento, mais de 62% da população com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Com a primeira dose, o percentual passa dos 90%, totalizando 1,8 milhão de doses aplicadas. Para incentivar a vacinação da primeira dose e estimular que as pessoas completem o esquema vacinal de duas doses, empreendedores e empreendedoras da Capital criaram promoções para incentivar a população a se vacinar, a fim de minimizar, cada vez mais, os impactos da Covid-19 na saúde e na economia da cidade. Além do cartão físico, entregue e preenchido no momento da vacinação, é possível emitir um cartão digital através do aplicativo ConecteSUS . Confira abaixo uma lista de 11 estabelecimentos que têm promoções para quem está vacinado.

Café do Avesso

O Café do Avesso, que fica na rua da República, n° 303, no bairro Cidade Baixa, retomou as suas atividades presenciais no fim de agosto com uma promoção especial para vacinados. Mediante apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19, os clientes com primeira dose ganham 10% de desconto no café espresso ou no café carioca simples. Com as duas doses ou dose única, o local oferece como cortesia um espresso ou um café carioca simples . A promoção é válida somente uma vez por pessoa.

Sr. Gabo

A cafeteria que homenageia o escritor Gabriel García Marquez reabriu, recentemente, suas portas no número 451 da rua General Câmara, no Centro Histórico, com promoção para vacinados. Apresentando o cartão de vacinação com imunização completa, o cliente ganha um café espresso como cortesia.

Mureta da Miguel

Localizado na rua Miguel Tostes, n° 840, no bairro Rio Branco, o bar Mureta da Miguel oferece, até o dia 30 de outubro, uma cortesia de batata frita para quem comprar um sanduíche e apresentar a carteira de vacinação. Quem estiver com a primeira dose, pode voltar no bar ao fazer a segunda que ganha, novamente, o petisco. Quem for ao local com as duas doses feitas, leva duas batatas pedindo dois sanduíches. A promoção é válida somente para pedidos presenciais na loja.

Paralela

O bar Parelela, que fica na rua Lopo Gonçalves, n° 66, está com uma promoção até o dia 10 de outubro para vacinados. Na compra de qualquer drink do cardápio, apresentando a carteira de vacinação na forma física ou digital, o bar oferece um segundo drink ou um smash burguer como cortesia. A promoção é válida para pedidos presenciais até às 21h.

Locals Only

Também na Cidade Baixa, na rua Sarmento Leite, n° 1086, o bar Locals Only oferece descontos para quem tiver uma ou duas doses da vacina contra a Covid-19. Com uma dose, o copo da cerveja Leto, produzida pela Zapata Cervejaria Rural, sai por R$ 10,00. Para os clientes com duas doses, o mesmo item custa R$ 8,60 . A promoção é válida em todos os dias de funcionamento do espaço, apenas para consumo no local e enquanto durarem os estoques.

Mercado Brasco

Com três unidades na Capital, o Mercado Brasco também criou uma promoção com o objetivo de incentivar a vacinação. O local está dando um café pequeno como cortesia para quem já tomou, pelo menos, uma dose da vacina contra a Covid-19. É preciso apresentar o cartão de vacinação no caixa da operação.

Juro de Dedinho

A Juro de Dedinho, doceria que produz diversos quitutes sem uso de açúcar e de lactose, oferece 5% de desconto para vacinados. Os pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp (51) 98359-6099, enviando uma foto da carteira de vacinação para garantir o desconto.

Spoiler

Até o dia 30 de setembro, o Spoiler, bar com sede em Porto Alegre e em São Paulo, tem promoção válida para quem já se vacinou contra a Covid-19. Na compra de um drink, apresentando o cartão de vacinação físico ou digital e um documento com foto, o cliente ganha outro drink como cortesia . A promoção é válida nos dias de funcionamento do bar até às 20h30min.

Base Biergarten

O bar Base Biergarten, que fica na avenida Bento Gonçalves, n° 4369, tem promoção fixa para vacinados. Nas quintas-feiras, os vacinados ganham, mediante apresentação do cartão de vacinação, uma long neck ou uma capirinha como cortesia . A promoção é válida para primeira e segunda dose.

Domino's

A rede de pizzarias Domino's, que tem unidades em diversas cidades do País, tem promoção para vacinados com as duas doses ou com dose única. Nas segundas-feiras, até 13 de dezembro, na compra de duas pizzas médias de qualquer sabor, a de menor valor não será cobrada . A promoção é válida para pedidos feitos pelo WhatsApp (21 973015191) e não é cumulativa com outras promoções.

Veritá