União de negócios registrada pelo GeraçãoE vira feira de rua

A coluna lançada pelo GeraçãoE Hubs da Retomada tem chamado atenção do mercado e gerado relacionamento entre empreendedores. Recentemente, foi publicada uma matéria sobre locais que operam lado a lado na rua Fernandes Vieira, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre.

No fim de semana passado, as marcas Fome de Bolo, Mãnus, Di Toni e Lá Decora deram uma passo para reforçar a união delas: promoveram uma feira na rua. Os quatro estabelecimentos celebraram a chegada da primavera com música, cerveja artesanal, comida e produtos com descontos.

O GE já registrou, também, hubs da retomada na Zona Sul da Capital e na avenida Paraguassu, no Litoral Norte. Na semana que vem, a equipe destacará a chegada de novas operações à avenida Ipiranga.

Se você conhecer algum polo comercial que esteja se formando em seu bairro ou em sua cidade em meio à pandemia, envie para nossa equipe. Nosso email é [email protected] e também recebemos sugestões pelas redes sociais.