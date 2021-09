Estão abertas as inscrições para o Programa Centelha no Estado

A segunda edição do Programa Centelha RS abriu as inscrições, nesta segunda-feira, para um evento virtual transmitido pelos canais do Facebook e YouTube da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). No Estado, o Programa é promovido pela FAPERGS, vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), em parceria com o BADESUL Desenvolvimento S.A., com a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (REGINP) e com o Sebrae RS.

A iniciativa busca incentivar a criação de empreendimentos inovadores, disseminar a cultura empreendedora no Estado e fomentar a geração de ideias inovadoras em estágios iniciais, de ideação e prototipação por meio de benefícios como recursos financeiros, bolsas de apoio, capacitações e networking com parceiros para transformar ideias em negócios de sucesso.

Durante a etapa de seleção, os empreendedores participantes passarão por três fases: a submissão de Ideias Inovadoras, a construção de um Projeto de Empreendimento e a elaboração de um Projeto de Fomento. Ao longo das etapas, os empreendedores receberão capacitações para aprimorar os projetos inovadores, além de suporte dos avaliadores. Nesta segunda edição do Programa, serão destinados à concessão de subvenção econômica à inovação, recursos no valor global de R$ 3,3 milhões para ideias inovadoras até o limite de R$ 66 mil e bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq, no valor máximo de R$ 26 mil, por projeto.

Desde a sua primeira edição, o programa teve 784 ideias submetidas, ajudou 28 startups e capacitou 1971 empreendedores gaúchos. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de outubro, através do site www.programacentelha.com.br/rs.