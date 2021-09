Novos empreendimentos revigoram centro comercial da avenida Ipiranga

A Ipiranga é uma das avenidas mais importantes de Porto Alegre. Historicamente, a vasta ocupação de lojas de móveis e estofados a torna destino de consumidores. Com o surgimento dos condomínios do complexo Rossi Business Park, em 2012, um novo público começou a frequentá-la em busca, também, de restaurantes, lojas de vestuário e farmácias. Entretanto, durante a pandemia, diversos estabelecimentos fecharam devido à baixa do público. Com a redução da restrição do isolamento social, as lojas vagas começaram a ser locadas. Uma das marcas recém-chegadas é a Prime Korean Cuisine, restaurante de comida coreana.

Há nove anos no mercado gastronômico, o PKC existia apenas no bairro Petrópolis. Diferentemente do antigo ponto, o novo estabelecimento recebe clientes apenas com reservas.

"Nasceu um novo bairro com os empreendimentos do Rossi e, como foi um lugar que sempre me atraiu, resolvi abrir na Ipiranga. A redondeza também tem pouca opção de gastronomia e é uma área que está crescendo", conta Rafael Kim, proprietário do restaurante de comidas da Coreia do Sul.

Antes de instalar a nova sede, o empreendedor estudou os hábitos da Ipiranga. Segundo ele, os moradores dos condomínios buscavam um mix maior. "Estamos lotados desde a inauguração e para as próximas semanas também. Acho que a curiosidade dos vizinhos está sendo muito boa. Tem gente vindo apenas para perguntar ou experimentar porque é uma novidade", afirma Rafael, revelando que o diferencial da unidade da Ipiranga em relação a do bairro Petrópolis é o foco apenas na comida coreana. Na outra também são servidos pratos brasileiros no horário do almoço.

Com proposta familiar, o restaurante superou a pandemia com otimismo. "Foi um momento de reflexão, planejamento e muito estudo. Eu tive tempo para parar, consertar os erros e buscar os acertos. Pude me aprofundar no meu ramo e descobrir novos caminhos. A gastronomia coreana é o que eu devo seguir", interpreta o empreendedor.

O tempo focado gerou bons resultados para o Prime Korean, que, agora, planeja abrir uma terceira sede, também na avenida Ipiranga. "Estamos com um projeto para a abertura de mais um PKC no Trend Ipiranga, com comida coreana e buffet executivo. Irá se chamar Prime Food", revela.

Além disso, o estabelecimento tem novidades: oferece uma vasta opção de drinks coreanos, cinco autorais e cinco clássicos, uma carta de vinhos, cervejas long necks e chopes diversos. Entre os pratos mais pedidos, estão o frango frito apimentado e o bulgogi (carne no fogo). O restaurante também atende pedidos por delivery através de aplicativos terceirizados.

Atualmente, o Ipiranga Center conta com quatro lojas de colchões, duas de móveis planejados e com as recém-inauguradas Santo Estofado Móveis e Usina dos Móveis, além do PKC. O primeiro estabelecimento que apostou no destino foi o Colchões Ortobom, que está há 12 anos com unidade na região leste da Capital.

Somando à retomada do Ipiranga Center com o restaurante coreano, a loja Santo Estofado Móveis inaugurou sua nova sede há quatro meses.