A 30ª Mercopar - Feira de Inovação Industrial acontecerá de 5 a 7 de outubro, em Caxias do Sul. O evento, promovido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e pelo Sebrae-RS, ocorre de forma híbrida (online e presencial), cumprindo os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva. Visitantes e expositores podem se inscrever pelo site www.mercopar.com.br.

Estão abertas as inscrições para os hackathons e a corrida de drones do Festival HACKTUDO 2021. As maratonas de programação ocorrerão de forma virtual, de 15 a 24 de outubro, com prioridade para grupos que tenham metade dos componentes mulheres. Já a corrida de drones ocorre em formato presencial, entre 6 e 7 de novembro, no Rio de Janeiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.hacktudo.com.br.