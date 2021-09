O banQi, plataforma de conta digital, está oferecendo oportunidade de emprego para as áreas de tecnologia, produto, negócios e prevenção à fraude. São 55 vagas no total, divididas entre contratações permanentes, na cidade de São Paulo, e trabalho de forma remota em todo País. As inscrições podem ser feitas pelo site www.banqi.gupy.io.

O CIEE-RS, Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, registra, no mês de setembro, 2,7 mil vagas de estágio. As oportunidades podem ser conferidas no site www.cieers.org.br.