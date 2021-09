KingHost realizará duas lives para quem deseja vender mais no digital

Para comemorar o Dia do Cliente, a KingHost, empresa gaúcha de soluções digitais, irá apresentar um evento gratuito e online para que os empreendedores possam adotar estratégias digitais para aumentar suas vendas.

A primeira live acontece às 15h, no dia 15 de setembro, e irá abordar como elevar suas vendas por meio do E-mail Marketing, uma poderosa ferramenta, de baixo custo e bastante eficiente para construir uma fidelidade entre seus clientes e produtos. Na segunda live, com início marcado para 16h, especialistas da KingHost apresentarão como a criação de um blog pode ser uma ferramenta estratégica para vender produtos. Por meio deste recurso, é possível fortalecer sua marca e oferecer ao usuário vendas diretas e captação de contatos.

Além destes dois conteúdos, será disponibilizado um material extra sobre Black Friday produzido por um especialista em marketing, com dicas e um técnico, ensinando na prática como fazer algumas das dicas nesta importante data do e-commerce. Para quem não conseguir acompanhar ao vivo, as lives ficarão gravadas e serão enviadas por e-mail para todos que realizaram as inscrições pelo site https://conteudo.king.host/aumente-suas-vendas-live.