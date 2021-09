Evento abordará empreendedorismo sob a ótica de mulheres negras

O empreendedorismo sob a ótica de três mulheres negras. Experiências, coletividade, sociedade e o que significa empreender. Tudo isso estará em pauta na próxima edição do Papo Business, a série comemorativa aos 10 anos da La Salle Business School. “As donas do negócio” também celebra a Semana da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.

Será no dia 14 de setembro, às 19h, no Youtube da La Salle: youtube.com/universidadelasalle

As palestrantes serão Adriana Barbosa, CEO da PretaHub, Fundadora da Feira Preta e Liderança do Empreendedorismo Negro, e Maria Cristina Santos, Líder da Causa da Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil-GMdB/Núcleo Porto Alegre e Presidenta da Associação de Afroempreendedorismo - ODABÁ.

A mediação será realizada por Suelen Aires Gonçalves, Professora convidada da Universidade La Salle no curso de MBA em Gestão da Diversidade e Desenvolvimento de Práticas Inclusivas nas Organizações e Diretora de Políticas de Prevenção da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS.

O bate-papo, que acontece de forma online e é aberto ao público, também abordará o empreendedorismo sob o viés da necessidade e o impacto da problemática racial no Brasil no contexto da gestão e negócios.