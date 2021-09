O programa de inovação Vallourec Open Brasil, competição entre startups de todo o Brasil, está com inscrições abertas. Nesta 5ª edição, a iniciativa selecionará projetos que têm o objetivo de fomentar o ecossistema de inovação brasileiro e desenvolver soluções customizadas para desafios reais da empresa. As Startups poderão sugerir alternativas para solução de quatro pontos de melhoria identificados pela equipe da Vallourec e serão avaliadas quanto à adequação das ideias. As inscrições irão do dia 1 a 30 de setembro e deverão ser realizadas através do site www.vallourecopenbrasil.com.br.

