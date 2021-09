O YAMI, congresso voltado aos jovens do agro da América Latina, realizará sua terceira edição com foco na preparação para o mercado de trabalho. O evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de outubro e reunirá representantes do setor e a sua nova geração, em Digital Experience, das 16h30min às 18h. No terceiro dia, será debatido em mesa-redonda o tema "A Nova Liderança do Agro". Quem se interessar por mais informações ou por garantir a participação pode acessar o site: www.yamimovement.com.br.

Entre os dias 13 e 15 de setembro acontece a 7ª edição do YOUPIX Summit, evento da América Latina para discussão sobre a indústria dos creators. Apresentado pela ViU Hub, unidade digital da Globo, o tema central aborda como a internet se tornou protagonista nos dias de hoje e quais são as perspectivas de futuro para esse mercado. Serão cerca de 56 palestras, com mais de 100 convidados durante os três dias de evento. Entre os nomes confirmados, estarão presentes Preta Gil, Lumena Aleluia, Esse Menino e Raphael Vicente. Interessados devem se inscrever através do site: www.youpixsummit.com.br.