A Liv Up, empresa brasileira de foodtech de comida natural e mercado online, está com 31 vagas abertas para atuar na área de Negócios da empresa. Os profissionais podem trabalhar nos escritórios de São Paulo e Florianópolis, em diversas áreas e posições, tais como Estágio em Planejamento e Projetos, Estágio em Desenvolvimento de Embalagem, Gerente de Design Criativo, Analista Contábil Pleno e outras. A maioria das vagas ofertadas focam na contratação inclusiva. Mais informações estão no site bit.ly/3th91rT.

A Edenred, marca global de soluções transacionais, está com vagas abertas para trabalho na cidade de São Paulo e Rio Grande do Sul. Serão selecionados profissionais para as áreas de tecnologia, segurança da informação e recursos humanos. Estudantes universitários também poderão concorrer à vaga de estágio em Gestão de Talentos. Além da remuneração, a Edenred Brasil disponibiliza os benefícios aos colaboradores, como plataformas de treinamentos. Os interessados devem se candidatar através do site bit.ly/3tj2Y5T.

A Raízen, licenciada da marca Shell no País, lança o Programa Talentos Raízen 2022, que disponibiliza mais de 540 vagas para trainee, estágio e aprendiz. As inscrições estão abertas no site talentosraizen.gupy.io até o dia 12 de setembro. Para participar não é necessário ter experiência prévia, falar inglês ou ter habilidade específica. O processo seletivo será totalmente online, envolvendo dinâmicas e entrevistas, com previsão de contratação em 2022.