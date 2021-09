Um caderno inteiro de uma cidade

Este caderno é dedicado à cidade gaúcha de Campo Bom. Antes da pandemia, o GeraçãoE costumava produzir especiais como esse com mais frequência. Nossos leitores e leitoras mais antigos devem lembrar das edições realizadas na Serra e no Litoral. Adoramos entrar em uma cidade e explorar o que ela tem a oferecer.

Depois de tantos meses, publicamos, hoje, um conteúdo inteiramente dedicado a um município que é a cara do nosso projeto. Foi eleito pelo Sebrae-RS como o melhor local para empreender no Rio Grande do Sul. Além disso, figura no topo do ranking nacional.

O que torna uma cidade amiga dos negócios? É isso que tentamos descobrir nas reportagens que você lerá a seguir. Conversamos com pessoas que apostam sua energia para inovar na região, com especialistas e buscamos entender qual o papel do poder público neste processo. A intenção é que o que mostramos sobre Campo Bom inspire outras cidades pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil a estimularem o empreendedorismo constantemente. As referências servem para isso: para dar asas à imaginação. Uma boa viagem, sem sair de casa. #até