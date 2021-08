Dobra apostou em conteúdo e planeja expandir negócio

"Crescemos bastante, aprendemos muito, estamos com projetos muito malucos que nem imaginávamos em 2017", sintetiza Guilherme Massena, um dos fundadores da Dobra, comparando o presente ao contexto da empresa de Montenegro quando conversou com o GeraçãoE, há quatro anos. O projeto nasceu em 2016 focado em carteiras produzidas a partir do Ttyvek, um polietileno que tem cerca de 30% de material reciclado e é 100% reciclável. Hoje, além das carteiras, a Dobra produz tênis, necessaires, cachepôs e outros itens a partir do material.

Se em 2017, em entrevista ao GE, a Dobra comemorava 29 mil produtos vendidos, hoje a empresa celebra um número ainda mais expressivo. "Temos mais de 300 mil produtos vendidos para o mundo todo. Temos unidade na Austrália, Canadá", conta Guilherme, destacando a automatização dos processos como uma das maiores mudanças nesse período. "Antes tínhamos boa parte dos processos manuais, e agora temos uma máquina, que investimos no ano passado, para corte e vinco que automatiza a nossa produção e faz com que as pessoas que antes dedicavam o tempo em cortar, dobrar, consigam trabalhar pensando na experiência do cliente", afirma. A produção, que antes era totalmente interna, passou a contar com a ajuda da comunidade.

No último ano, a Dobra passou a investir na produção de conteúdo, o que deu origem ao Cultura Dobra (@culturadobra), espaço onde, semanalmente, os empreendedores fazem lives sobre temas que passam pelo universo de quem está à frente de um negócio. Há planos, ainda, de lojas físicas espalhadas pelo Brasil. "Não espaços para vender produtos apenas, mas onde as pessoas possam trocar ideia, conviver com amigos, tomar uma cerveja, e que tenham produtos para vender. Que sejam pontos de contato para pessoas que acreditam nos mesmos valores da Dobra", explica.