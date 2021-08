Eu não sou aquela pessoa que largou a profissão superbem sucedida para fazer o que eu realmente amava: bolinhos no pote. Uma demissão me empurrou para isso. O sofrimento e a angústia de não encontrar trabalho, e a ansiedade de querer que o tempo passasse para ver o que ia acontecer, não me deixaram dormir por longos três meses.

Depois de mandar 7.835 (!) currículos, o tempo ocioso me fez pensar diferente. Me fez mais criativa, me fez dar a cara à tapa. Me fez vender bolinho no pote de porta em porta, me fez enxergar uma veia empreendedora que eu nem sabia que tinha.

Teve vergonha, teve constrangimentos (tinha gente que não queria bolinho, vê se pode isso!), teve desaforo e desdém naquele começo. Mas também teve gente boa e simpática que, mesmo não levando muita fé, me dava um sorriso e só elogios.

Teve taaaanto erro desde o início. Ah, se eu soubesse que esses erros me fariam tão preparada para hoje. No fim do ano, completamos seis anos de @bolodabianopote e, com as oportunidades da pandemia, lá se vai um ano de @mimos.corporativos. Vejo tanta gente reclamando do desemprego e entendo muito o momento complicado que estamos passando. Mas, ao deixar o lado obscuro da coisa tomar conta, podemos perder as oportunidades que estão na frente do nosso nariz.