Cervejaria faz história pelo seu propósito e segue confiante

Há três anos, a Cervejaria Implicantes estava sendo lançada no mercado cervejeiro com um diferencial: fundada e gerenciada somente por negros. Em 2019, o GeraçãoE acompanhou o início da empresa gaúcha que apostava em cervejas artesanais com o objetivo de resgatar figuras históricas nos rótulos das latas e dos produtos.

Além das bebidas, a marca também vende bonés, camisetas e copos caldereta. No site www.cervejaimplicantes.com.br também é possível encontrar diversos kits para degustação, roupas, chopp e outros.

Durante os dois anos de pandemia, a Implicantes apresentou altos e baixos. O sócio Diego Dias conta que o clima frio do Estado e o isolamento social foram fatores que ajudaram nas baixas vendas.

"É um momento delicado, mas a gente ainda está na batalha com compra direta no site", relata.

Ainda com a mesma equipe, a cervejaria com base familiar, que sempre esteve presente nos eventos pré-pandemia, aposta em mutirões de vendas e no contato direto com o consumidor final. A Implicantes também chegou a criar, em 2020, um financiamento coletivo a fim de se reestruturar devido às dificuldades no mercado, mas o que era pra ser positivo, acabou resultando em ataques racistas.

A vaquinha recebeu reconhecimento nacional, fazendo com que a cervejaria quitasse suas dívidas e fizesse toda a manutenção necessária. "Hoje em dia, o gargalo não é mais a produção e sim a venda. Antes, tínhamos falta de maquinário, mas por causa do financiamento, conseguimos melhorar", explica o sócio.

O primeiro ano da pandemia na cervejaria foi de reestruturação. "Começamos a fazer entrega de growler, uma cerveja em garrafa pet, e ajustar nosso site", celebra. No segundo, com a flexibilização do lockdown, os sócios conseguiram continuar trabalhando com alguns bares. "Notamos um crescimento maior pós-inverno porque são bebidas geladas", explica.

Com venda direta, promoções, parcelamentos e interações, a cervejaria também aposta no mercado digital. Para o futuro, idealizam uma larga expansão de distribuição para levar a cerveja artesanal a outros estados. Além disso, sonham com um espaço gastronômico em Porto Alegre para a venda de cervejas. "A Implicantes é do Brasil todo, é representatividade e queremos levar para vários lugares", afirma.

Os maiores desafios enfrentados pela marca estão presentes ao explicar a causa para as pessoas, além de encontrar portas fechadas devido ao preconceito. Entretanto, suas maiores motivações nestes tempos difíceis estão no público fixo da marca, que se sente representado pelo conceito que deu origem ao empreendimento da família.

Para Diego, os últimos dois anos foram de aprendizado. "Acabamos nos arriscando para sobreviver e, com falhas, aprendemos muito", relata. A dica do sócio é procurar novos modelos de mercado e ir atrás de clientes. A Implicantes deposita todas suas esperanças na vacinação para que, no futuro, possa voltar a fazer eventos.