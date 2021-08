Como as redes sociais mudaram a forma de vender

Jessica Hübler

jornalista e especialista em Marketing Digital, que atua com gestão de tráfego pago, produção de conteúdo e consultorias. Acompanhe a especialista no Instagram @jehubler.

É fato que as redes sociais estão cada vez mais em alta. Nos últimos anos, o uso das plataformas digitais aumentou consideravelmente e a pandemia da Covid-19 sacudiu o mercado digital. Com mais usuários conectados, é fundamental que as empresas estejam ligadas às novidades para que não fiquem para trás. Ou seja: já passou da hora de valorizar e investir na presença digital. Mas, afinal, o que mudou nos últimos seis anos e quais as principais novidades?

Em 2015, o Facebook tinha acabado de comprar o WhatsApp e o Twitter inaugurado as transmissões ao vivo com o aplicativo Periscope. Foi também há seis anos que o Orkut se despediu oficialmente.

Na sequência, tivemos um "boom" do Snapchat aqui no Brasil. Apesar de o aplicativo ter sido lançado em 2011, demorou cinco anos para realmente cair no gosto dos brasileiros. E quando isso aconteceu, a febre já tinha se espalhado e o Instagram começou a correr atrás de alternativas para o público que curtia os vídeos efêmeros.

Então, também em 2016, o Instagram apresentou a funcionalidade Stories, possibilitando a publicação de fotos e vídeos que ficam disponíveis por 24 horas. Em 2017, a tendência de crescimento do uso de dispositivos móveis já era comentada pelos gigantes, inclusive pela Forbes. De lá para cá, o gosto pelos smartphones só aumentou, bem como o avanço das tecnologias, aliado à pluralidade de aplicativos e funcionalidades.

Foi em 2018 que o Instagram apresentou o formato de vídeos do IGTV, que inclusive foi extinto pela plataforma há pouco tempo. Neste mesmo ano os brasileiros conheceram o Marketplace do Facebook, onde é possível comprar ou vender produtos diversos. Entre 2019 e 2020, o crescimento do TikTok impressionou a todos: milhares de vídeos viralizaram e isso fez com que a ferramenta chamasse a atenção de todos, inclusive do tradicional público da TV aberta - pois o aplicativo passou a fazer comerciais com frequência.

A partir de 2020 o contexto mudou completamente. Se tudo indicava um crescimento exponencial para o uso das plataformas digitais, o isolamento social e as restrições de funcionamento das atividades econômicas balançaram esse universo ainda mais. Quem não comprava online, passou a comprar. Quem caminhava pelo bairro para escolher um produto, passou a procurar na internet. E acreditem: os hábitos "convencionais" de consumo não devem voltar 100% ao que eram.

Agora vamos a 6 dicas infalíveis para quem tem um negócio:

1- Produção de conteúdo

Pode parecer mais do mesmo ou "chover no molhado", mas é fato que uma produção de conteúdo de qualidade agrega muito valor à presença digital das empresas e provoca aumento do engajamento dos clientes atuais e de futuros compradores.

2- Atendimento qualificado

Apenas publicar nas redes sociais não é suficiente. É fundamental que todos os canais de comunicação das empresas estejam focados em um ponto importante: atenção. Todo cliente precisa e merece receber um atendimento qualificado, portanto é essencial que as empresas apostem todas as suas fichas em respostas completas, contatos próximos e retornos rápidos, não só pelo Facebook e o Instagram, mas principalmente pelo WhatsApp.

3- Tráfego pago

Conquistar novos seguidores de forma orgânica, ou seja, exclusivamente produzindo conteúdo e torcendo para que os posts sejam entregues já não é mais uma forma eficaz. Para quem quer unir quantidade e qualidade, é determinante que o tráfego pago esteja em cena. Assim como nas tradicionais propagandas, como espaços na televisão ou em outdoors, anunciar nas redes sociais tem um custo, mas é acessível e pode trazer retornos surpreendentes.

4- Promoções

Hoje em dia não basta pendurar um cartaz na frente da loja anunciando uma promoção específica. Todo e qualquer episódio "extraordinário" da empresa precisa estar nas redes sociais. Além disso, é importante acrescentar informações completas quando os conteúdos estiverem relacionados a promoções. Por exemplo: em quais lojas os produtos estão em promoção? Qual o desconto? Até quando a promoção vai acontecer?

5- On/off

Acabamos nos acostumando a falar "mundo online" e "vida real", mas, na verdade, a vida é uma só e assim também são as nossas relações. Para que uma empresa consiga atrair cada vez mais seguidores qualificados nas redes sociais, é interessante que comecem a ser desenhadas estratégias "on/off". Ou seja, uma conexão entre o online e o offline. Por exemplo: cartões de visita com informações das redes sociais, pedir que os clientes acompanhem as novidades pelos canais digitais e até mesmo sugerir que eles façam uma publicação na própria rede social falando sobre a experiência positiva que tiveram com a marca.

6- Feedbacks

Pessoas gostam de comprar de marcas que já tenham sido testadas e validadas por terceiros. É praticamente a "digitalização" do tradicional boca a boca. Quem não gosta de uma indicação? Então, o que podemos fazer para convencer pessoas "novas" de que nossos produtos ou serviços são confiáveis e qualificados? Precisamos apostar nos feedbacks, mas como fazer isso? É simples: faça prints das mensagens positivas dos clientes, peça para que eles encaminhem um retorno sobre o atendimento e os produtos adquiridos e esteja sempre publicando esses depoimentos nas redes sociais. Pode ser que não haja muita interação com esse conteúdo, mas acredite no poder do feedback: apesar de silencioso, ele virá quando você menos esperar.