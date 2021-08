GeraçãoE prepara novidades

GE Educação

O GeraçãoE já iniciou as gravações do curso Como abrir um negócio do zero. Especialistas darão dicas de diversas áreas, como Contabilidade, Finanças, Inovação, Modelagem de Negócios, entre outras. Serão 12 episódios exclusivos para assinantes. O lançamento será até o fim do ano.

Influenciadores

Como muitas marcas estão apostando em influenciadores digitais para vender seus produtos durante a pandemia, o GE volta o olhar para quem está se destacando nas redes. A ideia é apresentar o trabalho desses profissionais e gerar uma ponte entre empresas e quem tem uma audiência qualificada. A estreia ocorreu com a jornalista Carla Fachim e foi transmitida através de live no Instagram.

Depois de tantas notícias sobre fechamento de lojas ao redor do mundo, começam a surgir alguns polos comerciais. O GeraçãoE registrará esse movimento na nova coluna, chamada de Hubs da Retomada. A ideia é mostrar ruas, esquinas ou bairros onde empreendedores estão apostando neste estágio da pandemia. Duas edições já contaram com a novidade, uma realizada no bairro Tristeza e outra no Bom Fim.