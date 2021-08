Após um ano, padaria comemora resultados

Quando apareceu nas páginas do GeraçãoE, em de junho de 2020, a Padocaria, padaria que fica no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, ainda não tinha nem aberto as portas. A foto dos sócios, ainda em meio à obra, mostrava que o sonho de empreender ainda estava nascendo. Agora, com pouco mais de um ano de operação, Giulio Menin, André Fich, Vinícius Borba e Gabriel Trujillo comemoram os resultados conquistados e planejam começar a expansão do modelo de negócio.

Giulio lembra que, no momento na inauguração, os sócios deixaram para trás muitas ideias e priorizaram iniciar a operação de alguma maneira. Ao longo do ano, foram colocando em dia essas pendências e, agora, acredita que chegaram no formato final da Padocaria.

"Iniciamos a loja do jeito que deu, com o que tínhamos nas mãos, faltavam algumas coisas, mas agora, com um ano de vida completo, conseguimos acumular um pouco de caixa e fizemos mais investimentos. A loja está com a cara que queríamos que ela tivesse no início", afirma.

Uma das propostas da Padocaria é ser uma padaria que atenda às demandas do bairro e que crie essa conexão com a vizinhança. Para Giulio, esse objetivo foi plenamente atingido nos últimos 12 meses.

"Recebíamos e recebemos até hoje muitas mensagens de clientes agradecendo pela chegada do negócio, dizendo que o bairro precisava disso. Conseguimos deixar a vizinhança contente. Temos vários amigos, pessoas que conhecemos pelo nome, que nos receberam muito bem desde o primeiro dia. Com certeza a escolha do ponto e o nosso posicionamento, de tratar como uma vizinhança próxima, foram acertos", acredita Giulio.

A boa relação com os clientes é o que faz os sócios planejarem a expansão do modelo de negócio. Com a primeira unidade bem consolidada, o objetivo é levar a Padocaria para outros bairros, mantendo a proposta de ser um comércio local de cada região. "Com o negócio bem testado e validado, a ideia agora é que a gente finalize alguns investimentos e comece a preparar a expansão. Temos muito desejo de pintar a cidade de laranja e conseguir atingir mais gente. Moradores de outros bairros nos visitam, pedem para termos presença em outros lugares, e é um desejo nosso de, em breve, dar esse passo", revela.

Desde o início, os sócios se prepararam para viver um ano de pouca previsibilidade e de mudanças constantes no comportamento dos clientes.

"Foi um ano intenso e diferente, como já imaginávamos. A pandemia mudou completamente o comportamento que esperávamos lá atrás. Preparamos o negócio pensando no atendimento presencial, mas o delivery tomou uma proporção muito grande, e isso muda muito a forma como conseguimos trabalhar a operação", pondera o empreendedor, que tirou desse contexto a maior lição do primeiro ano à frente do empreendimento.

"Foram muitos aprendizados, mas o maior é que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Tínhamos um plano muito bem estruturado, que fizemos antes de iniciar o negócio, e acreditávamos que seguiríamos ele à risca. Mas foi preciso adaptar, mudar coisas que nem imaginávamos. É necessário estar flexível, disposto a fazer as mudanças", aconselha Giulio. Mas ele pondera: é importante ter planejamento.

"O plano foi importante para nos manter sólidos para passar pelo início em um momento tão complicado do mundo", garante o empreendedor.