O Programa Nacional de Educação Empreendedora, promovido pelo Sebrae, está com inscrições abertas para a segunda edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora para educadores vinculados a instituições de ensino reconhecidas pelo MEC. O objetivo do prêmio é identificar e reconhecer as melhores práticas da educação empreendedora no Brasil, com foco em projetos, práticas e cursos diversificados que possam se tornar referência para as ações. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de setembro através do site www.cer.sebrae.com.br/premio.

A Getnet, empresa global de tecnologia do Santander especializada em soluções financeiras e de pagamento, se uniu ao Programa Avançar do Santander Brasil para oferecer cursos gratuitos para micro e pequenos empreendedores. As aulas são voltadas para gestão financeira, inovação e negócios empresariais. Mensalmente, também serão disponibilizados novos temas, com a curadoria da Getnet. O acesso gratuito a todos os conteúdos estão disponibilizados no site www.santander.com.br/getnet-avancar.