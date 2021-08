Stone.Co, empresa que oferece soluções de pagamento por máquinas de cartão, abriu inscrições para a 14ª edição do Recruta Stone para pessoas de todo o Brasil. Serão oferecidas vagas para diversos perfis e, para se candidatar, não há limite de idade, formação, Ensino Superior completo, experiência prévia ou fluência. A duração do processo é de um mês e meio, desde inscrições, testes, dinâmicas, entrevistas até a contratação para imersão. Os interessados podem se candidatar pelo site www.recrutastone.com.br até o dia 31 de agosto.

O Banco PAN, em conjunto com o Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI), está oferecendo 1 mil bolsas de estudos para o curso de "Desenvolvedor de Software". Com 148 horas de conteúdo, as aulas serão semanais online e totalmente gratuitas. O programa está disponível apenas para alunos a partir de 18 anos de todo o Brasil, disponibilizando um certificado de formação ao final. As inscrições vão até 27 de agosto, e podem ser feitas no site: https://www.igti.com.br/bootcamp/desenvolvedor-tech-pan.