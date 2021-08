Fundação Casas Bahia abre inscrições para o curso Mulheres Empreendedoras

A Fundação Casas Bahia se uniu com a Junior Achievement RJ — ONG de empreendedorismo para jovens — para criar o projeto "Mulheres Empreendedoras". Com 12 horas de duração, o curso tem a proposta de compartilhar conteúdos sobre autoconhecimento, ferramentas para estruturação de negócios, orçamento, comunicação, vendas e técnicas de filmagem , por meio da metodologia ativa, que consiste em aulas online e via plataforma e atividades que fomentam o desenvolvimento das habilidades abordadas nas aulas de forma prática.

O curso é completamente gratuito e acontece 100% online, via Google Meet e na plataforma da Junior Achievement. O público-alvo são mulheres cis ou trans, de qualquer idade, da região Sul, e que desejam criar, estruturar ou aprimorar seu próprio negócio. Ao todo são 100 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto, por meio do link: bit.ly/MEmpreendedorasSul.