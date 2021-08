Estudante de Veterinária cria petisco para a medicação de pets durante a pandemia

"Se não fosse a pandemia, eu não teria parado toda a minha rotina para pensar na Frebo, eu não teria percebido que o meu cachorro tinha dificuldade para tomar medicação e também não teria percebido que existe uma solução que eu teria tempo pra investir nesse projeto", conta Isadora Freitas de Borba, 23, estudante de veterinária que deu vida ao petisco Med Snack após perceber a pandemia poderia ser um gancho para sua vida de empreendedora.

Após um ano de estudos e testes realizados em casa, o petisco foi lançado em maio de 2021, pretendendo trazer ao tutor e ao animal, funcionalidade, conforto e felicidade. O Med Snack foi inspirado em uma marca americana, porém apresentando uma nova formulação produzida pela estudante: fígado fresco, farinha e sem conservantes, corantes e aditivos. " Todos os ingredientes são propícios e desenvolvidos para cães. Fiz o mais saudável possível porque o cão já vai estar tomando uma medicação ", conta Isadora.

Produto da marca Frebo, a linha Med Snack tem o objetivo de facilitar a vida de tutores e pets na hora da medicação. Em formato redondo, o petisco é um "porta-remédio" que comporta um comprimido escondido no seu interior de massa moldável. Tendo apenas o sabor carne, seus valores variam entre R$ 17,90 a R$ 45,60 na venda de kits com três caixas de 15 petiscos cada. A compra é feita apenas pelo site frebopet.com.br com opções de entrega pelos correios ou em alguma loja física parceira do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Isadora trabalha sozinha para manter a marca, mas por ser uma estudante de veterinária, conta que teve o auxílio de seu professor para formatar o projeto. "Fiquei um ano entregando tudo de mim e me esforçando para a marca. Foi um desafio porque eu não consegui um aporte dos laboratórios da faculdade para fazer os testes", expõe a empreendedora. Nas vendas, a pandemia também a motivou. "Consegui perceber que comprar pelo site seria uma ótima alternativa, assim também consigo dar conta do estoque para o consumidor final", pontua.

Visando o futuro, a estudante está buscando formas de produzir um petisco para felinos e expandir sua marca. "Atualmente meus problemas estão no mercado como a questão de custo e margem de lucro, além de tentar conciliar minhas aulas com a empresa", afirma. "Também quero comprar uma máquina para produção e contratar funcionários para me ajudar na parte funcional e operacional", conta.

Por mais que tenha conseguido administrar a empresa, ela não deixa de expor que não foi um processo fácil. "Posso me definir como a Isadora antes da Frebo e a Isadora depois da Frebo. Antes eu era um estudante que sabia veterinária. Hoje, eu sou uma estudante que aprendeu a programar sites, finanças, contabilidade, direitos e marketing", expõe. A empreendedora diz que não é fácil ter 23 anos e lidar com os desafios e incertezas de uma nova empresa. "Apesar de tudo, me descobri em várias versões e cresci junto com a marca", conta.

Sua maior felicidade é receber um feedback dos clientes. "Tenho a sensação de dever cumprido e de que estou entregando um produto que está resolvendo problemas", celebra a estudante. Para Isadora, a Med Snack não é só um simples petisco, mas um petisco que proporciona qualidade de vida para os animais e para a pessoa que está administrando o medicamento. "Enxergo o potencial do Med Snack nas famílias, pois as vejo satisfeitas. Sei que é nisso que quero trabalhar, é como se eu já tivesse a marca, pois me encontrei e identifiquei nela", finaliza.