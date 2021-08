Jornalista aposta em eventos e informações sobre pets como negócio

Com início em agosto de 2019, a PetNewsTV atua na promoção de eventos e produção de conteúdos informativos relacionados a pets. Christiane Casapiccola, formada em Jornalismo, decidiu investir no segmento quando percebeu que havia um público interessado nas indicações dela. “As pessoas me perguntavam sobre onde mandar castrar, onde comprar roupinhas”, relata. Nos eventos, há expositores que vendem produtos para pets, ONGs relacionadas à causa animal, animais para adoção e atrações. “As pessoas querem ajudar e não sabem como, e nós atuamos como um canal”, afirma.

No Instagram e no canal de YouTube, Christiane divulga conteúdo sobre pets por meio de posts e podcasts, muitos criados em conjunto com especialistas . Segundo ela, sua graduação em Jornalismo a auxiliou nesse processo. “Hoje em dia, acredito muito nas parcerias. Eu tenho as referências e busco as informações em fontes confiáveis”, explica. “Recentemente, fiz um post sobre a questão animal com uma advogada sobre o que não pode ser feito com animais. Não se pode exigir que os animais fiquem sempre no colo, sem poder andar sozinhos, por exemplo”, pontua. Os podcasts, publicados no YouTube, são realizados em parceria com Nathália Ely, que também é jornalista e voluntária da Patrulha Animal de Porto Alegre. Alguns dos temas abordados são viagens com pets e adoção de animais com deficiências.

O começo dos eventos para pets se deu pouco antes da pandemia de Covid-19 no Brasil, em dezembro de 2019, em parceria com Caroline Amaro. “Nesse período, em que não era possível reunir pessoas, foquei em fazer lives com pessoas do marketing digital”, conta Christiane. Em 2021, no entanto, com o avanço da vacinação, os eventos foram retomados. “As pessoas estão querendo isso, sair ao ar livre, brincar com os cães, ir a uma praça. Antes, eu pensava no evento como sendo para pets, mas virou um evento para famílias. Nós sempre pensamos para além do comércio, nós pensamos nas atrações, nas crianças”, diz.

Para participar das feiras da PetNewsTV, que são o carro-chefe do negócio, os expositores pagam uma taxa. Em 2021, além de Porto Alegre, há eventos marcados em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, Canela e Capão da Canoa. É possível conferir mais informações no Instagram da marca (@petnews.tv) e acessar os podcasts no canal do YouTube: https://bit.ly/3ClLcmG.