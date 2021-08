Isolamento aproxima pets de tutores e dá asas a novos negócios

Programação e pets sempre estiveram presentes na vida de Matheus Frozzi, CEO da Mocka, empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de aplicativos e sites. Mas foi através de um programa de estudos da Apple, em 2015, que o empresário deu início à produção da primeira versão do Flockr. Inspirado na palavra matilha, em inglês, e na rede social Flickr, o aplicativo foi lançado este mês. Por trás do projeto, está um time composto por nove profissionais de design, programação e marketing. "Nossos maiores desafios são técnicos, é difícil manter a equipe", expõe o empresário. Os processos da Mocka não foram prejudicados durante o isolamento social, que serviu, inclusive, de inspiração. "O home office foi ótimo e natural porque somos uma empresa digitalizada. Nosso sistema não dependia do presencial, mas, antes, íamos trabalhar por ser algo tradicional", diz. A ideia do Flockr consiste em criar uma plataforma que fosse muito mais do que apenas uma rede social, mas algo funcional, que fizesse parte da gestão de saúde para os pets. "As pessoas não lembram quando seus animais precisam tomar algum medicamento, então percebemos que tinha um déficit de mercado aí", conta o programador. "Pensamos em criar um aplicativo que ajudasse os donos de petshops e que estivesse junto das redes sociais para trazer uma interatividade", detalha. O Flockr é um aplicativo que proporciona aos tutores de pets uma nova forma de acompanhar o estado de saúde dos animais. Ao acessar, é possível conferir dados como o histórico de peso, carteira de vacinação, agenda de visitas ao veterinário e petshops, histórico de informações médicas e lembretes de tosa, banho, vermífugo e remédios. Além disso, pode ser utilizado como um Instagram para pets. Matheus afirma que qualquer espécie de animal pode se cadastrar no aplicativo, principalmente por ser disponibilizado em outros países. "Já tivemos cavalo, gambá, porquinho da índia e dragão-de-komodo cadastrados", conta. "Se você está na fazenda e precisa saber dos medicamentos do seu cavalo, pode usar sem limitações", acrescenta. Para obter o aplicativo, é necessário acessar o site flockr.social/download. O Flockr também está presente no Instagram (@flockrapp) e no Facebook. O login é feito com o cadastro de dados do dono do pet e do animal. A cada download, um real é doado para a ONG Patas Dadas. A meta é chegar a R$ 5 mil. "Ao invés de usar esse dinheiro fazendo anúncios, a gente resolveu investir numa ONG. Assim, eles também vão ajudar a divulgar nosso aplicativo", ressalta o CEO. Em relação ao futuro, a ideia é compartilhar informações com petshops, planos de saúde e oferecer agendamentos. "Queremos adquirir novos usuários e conseguir moldar o app com base no que os clientes estão acessando. Entender quais são suas necessidades e criar ferramentas que vão ajudar no dia a dia é fundamental", relata. "Gostaríamos também de monetizar para trazer novas funcionalidades para os usuários", completa. De acordo com Matheus, o mercado pet cresce anualmente na casa de dois dígitos. "O número de pessoas que adota e compra pets, além de consumir conteúdos relacionados, é muito grande", conta. O objetivo, nesse contexto, é ser o melhor aplicativo para donos de pets e com as melhores soluções para a gestão de saúde. "Nossas campanhas de marketing, desenvolvimento e design são naturais e acabam virando um hobby", garante o empresário.

Jornalista transforma eventos e conteúdos sobre animais em trabalho

Christiane Casapiccola, da PetNewsTV, e Caroline Amaro, do Bazar Guapa, promovem o Bazar Pet & Humanos. Foto: CHRISTIANE CASAPICCOLA/DIVULGAÇÃO/JC

Com início em agosto de 2019, a PetNewsTV atua na promoção de eventos e produção de conteúdos informativos relacionados a pets. Christiane Casapiccola, formada em Jornalismo, decidiu investir no segmento quando percebeu que havia um público interessado nas indicações dela. "As pessoas me perguntavam sobre onde mandar castrar, onde comprar roupinhas", relata. Nos eventos, há expositores que vendem produtos para pets, ONGs relacionadas à causa animal, animais para adoção e atrações. "As pessoas querem ajudar e não sabem como, e nós atuamos como um canal", afirma.

No Instagram e no YouTube, Christiane divulga conteúdo sobre pets por meio de posts e podcasts, muitos criados em conjunto com especialistas. Segundo ela, sua graduação em Jornalismo a auxiliou nesse processo. "Hoje em dia, acredito muito nas parcerias. Tenho as referências e busco as informações em fontes confiáveis", explica. "Recentemente, fiz um post com uma advogada sobre o que não pode ser feito com animais. Não se pode exigir, por exemplo, que os animais fiquem sempre no colo, sem poder andar sozinhos", pontua. Os podcasts, publicados no YouTube, são realizados em parceria com Nathália Ely, que também é jornalista e voluntária da Patrulha Animal de Porto Alegre. Alguns dos temas abordados são viagens com pets e adoção de animais com deficiências.

O começo dos eventos para pets se deu pouco antes da pandemia de Covid-19, em dezembro de 2019, em parceria com Caroline Amaro. "Nesse período, em que não era possível reunir pessoas, foquei em fazer lives com pessoas do marketing digital", conta Christiane. Em 2021, no entanto, com o avanço da vacinação, os eventos foram retomados.

"As pessoas estão querendo isso, sair ao ar livre, brincar com os cães, ir a uma praça. Antes, eu pensava no evento como sendo para pets, mas virou um evento para famílias. Nós sempre pensamos para além do comércio, nós pensamos nas atrações, nas crianças", diz.

Para participar das feiras da PetNewsTV, que são o carro-chefe do negócio, os expositores pagam uma taxa. Em 2021, além de Porto Alegre, há eventos marcados em diferentes cidades, como Caxias do Sul, Canela e Capão da Canoa. A agenda é divulgada no Instagram (@petnews.tv).

Estudante de Veterinária cria snack para facilitar administração de remédios

Med Snack foi lançado por Isadora Freitas de Borba, da Ufrgs. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação/JC

A estudante de Veterinária Isadora Freitas de Borba, 23 anos, criou um petisco para pets que permite que medicamentos sejam administrados com facilidade em cães e gatos. Batizado de Med Snack, o invento recebeu o 1º lugar no Programa de Iniciação ao Empreendedorismo da Ufrgs, e em dois meses de vendas está sendo comercializado em 10 lojas físicas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do site www.frebopet.com.br. Frebo é a marca guarda-chuva dos produtos de Isadora.

"Se não fosse a pandemia, eu não teria parado toda a minha rotina para pensar na Frebo. Não teria percebido que o meu cachorro tinha dificuldade para tomar medicação e também não teria percebido que existe uma solução", conta Isadora.

Após um ano de estudos e testes realizados em casa, o petisco foi lançado em maio deste ano, pretendendo trazer ao tutor e ao animal, funcionalidade, conforto e felicidade.

O Med Snack foi inspirado em uma marca norte-americana, porém apresentando uma formulação própria: fígado fresco, farinha e sem conservantes, corantes ou aditivos. "Todos os ingredientes são propícios e desenvolvidos para cães. Fiz o mais saudável possível porque o cão já vai estar tomando uma medicação."

Em formato arredondado, o petisco é um "porta-remédio" que comporta um comprimido escondido no seu interior de massa moldável. Os valores variam entre R$ 17,90 a R$ 45,60, dependendo do kit.

Isadora trabalha sozinha, mas, por ser universitária, conta que teve o auxílio de seu professor para formatar o projeto. "Fiquei um ano entregando tudo de mim e me esforçando para a marca. Foi um desafio porque eu não consegui um aporte dos laboratórios da faculdade para fazer os testes", expõe a empreendedora. Nas vendas, a pandemia também a motivou. "Percebi que vender pelo site seria uma ótima alternativa, assim também consigo dar conta do estoque para o consumidor final", pontua.

Visando o futuro, a estudante está buscando formas de produzir um petisco para felinos. "Também quero comprar uma máquina para ampliar a produção e contratar funcionários", revela.