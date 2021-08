Vagas e eventos

Healthtech especialista em exames laboratoriais remotos, a Hilab anuncia a abertura de 100 vagas de emprego para as cidades de Curitiba, Porto Alegre e Manaus. A maior parte das vagas são para o departamento de sucesso do cliente da empresa, mas a startup também conta com posições nos setores de marketing e no time de tecnologia. Todas as oportunidades anunciadas são para trabalho presencial. Para a visualização das vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site da https://hilab.gupy.io/ para envio de currículo.

O Grupo SBF, detentor das marcas Centauro, Fisia e NWB, abriu mais de 35 vagas de emprego para pessoas com deficiência por meio do programa de inclusão na página SBF Sem Limites, criada especialmente para atender esses candidatos. Com inscrições abertas até o preenchimento de todas as vagas, os interessados poderão atuar em duas frentes de trabalho: nas lojas da Centauro ou da Nike e em áreas corporativas. Os interessados podem se inscrever às vagas por meio da página: https://jobs.kenoby.com/sbfsemlimites

Com o objetivo de fomentar oportunidades de negócio e fortalecer o desenvolvimento econômico e social, a Aliança Empresarial Norte-RS - programa que faz parte do ecossistema do Hub de Inovação IMED - e a Semente Negócios, empresa de educação empreendedora, se uniram para executar o Aliança em Rede. O Aliança em Rede receberá inscrições até o dia 21 de agosto, e espera selecionar negócios na área de ciência de dados que possam resolver cinco desafios, sendo eles: Dashboards Inteligentes; Modelos Preditivos baseados em Dados; Modelos Visuais baseados em Dados; Coleta Automatizada de Dados; Otimização da Operação. Confira em: https://www.aliancaempresarial.network/alianca-em-rede.

Visando um ambiente cada vez mais inclusivo e diverso, a Alelo, em parceria com a Share RH, realiza o Programa Código Sem Barreiras. A iniciativa, que ocorrerá de forma online, busca formar e capacitar pessoas com deficiências neurodiversas na linguagem Java, para atuar na área de tecnologia da empresa. As inscrições estão abertas até o dia 13 de agosto. Não é necessária experiência prévia em tecnologia, mas a vontade de aprender e o interesse em iniciar carreira na área serão diferenciais dos candidatos. O processo seletivo reúne testes de lógica, Java e entrevistas individuais. O programa tem duração de quatro semanas e reúne trilhas de TI e negócios. As incrições estão disponíveis em: https://bit.ly/3yp82rj.