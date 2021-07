21º edição do concurso Comida di Buteco acontecerá de forma híbrida

Após quatro adiamentos em função da pandemia, acontecerá, entre 30 de julho e 22 de agosto, o Comida di Buteco, em sua 21ª edição, pela primeira vez em sua história com foco no delivery e de forma híbrida. O evento tem a missão de transformar vidas através da cozinha de raiz num boteco como extensão da sua casa, a fim de preservar e evoluir os pequenos negócios familiares. O segmento de bares e restaurantes está entre os que mais sofreram com a pandemia, pois foram um dos primeiros a terem medidas restritivas de funcionamento e que se farão necessárias ainda por um bom tempo.

Os consumidores poderão provar os petiscos participantes do concurso através do delivery ou buscando nos botecos, no formato “para levar”. No site ( www.comidadibuteco.com.br ), estão disponíveis os telefones dos botecos participantes para o público poder pedir o petisco diretamente a eles, agendar sua ida presencial e conferir uma lista de dicas para os consumidores.

A meta do concurso é arrecadar R$ 3 milhões entre julho e agosto e dividir igualmente entre os botecos participantes do concurso.