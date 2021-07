La Salle oferece 100 bolsas de estudo para pós-graduação em todo o Brasil

A Universidade La Salle, presente em 16 estados e no Distrito Federal, está com inscrições abertas para interessados em concorrer a 100 bolsas de estudos em cursos de pós-graduação em todo o Brasil. As bolsas são integrais e parciais para MBAs e Especializações em áreas como Gestão, Educação, Negócios, Direito, entre outras. Para concorrer, o candidato deve ter concluído curso de graduação e possuir renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio. As inscrições vão até 6 de agosto. Mais informações em: https://bit.ly/100-bolsas-lasalle.

De acordo com o Diretor de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu e da La Salle Business School, Prof. Me. Márcio Michel, investir em educação é essencial para o profissional que deseja destaque no mercado. “Em momentos como o que estamos vivendo, onde tantas prioridades e comportamentos estão sendo revistos, investir em educação é uma certeza. A pós-graduação é uma experiência que permite ao profissional ampliar sua visão de mundo, promove networking com outras pessoas da área, além de fornecer conhecimentos práticos que podem ser aplicados em suas atividades profissional”, avalia.