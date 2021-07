Analista de finanças dá dicas sobre como fechar o segundo semestre em dia

O aspecto financeiro é um dos mais relevantes quando o assunto é meta anual. Crescer duas, três, quatro vezes mais, ou não regredir frente às adversidades, está entre os objetivos principais de quem empreende. Saulo Morschel, analista de Soluções em Finanças do Sebrae-RS, destaca que o primeiro passo para conseguir terminar 2021 em dia é rever o planejamento financeiro feito até aqui.

"É preciso ver qual a situação do negócio hoje, levantar tudo que se tem de compromissos, contas a pagar, todas as responsabilidades assumidas até o fim do ano, e também o que tem para receber", pontua o especialista. Segundo ele, principalmente no interior do Estado, a modalidade de crediário voltou muito no cenário na pandemia. Nesse caso, e no de empreendedores que flexibilizam e adotam outras formas de pagamento, é preciso mensurar o que ainda está por vir para conseguir planejar os próximos meses do negócio.

A pandemia, destaca o especialista, evidenciou a necessidade de uma constante revisão dos custos do negócio. "No cenário de incerteza que estamos vivendo, tem que ter metas a longo prazo e saber quais ações precisa fazer para chegar lá, mas também, até para não frustrar, é preciso fazer um recorte menor. Definir meta quinzenal, metas por mês, e fazer um acompanhamento muito próximo. Não esperar passar seis meses para descobrir se atingiu ou não o objetivo ", indica Saulo, que acredita que a chave para manter um empreendimento saudável é realmente conhecê-lo. "Tudo parte de uma organização, controle e planejamento. É preciso conhecer com profundidade o negócio e saber até onde se tem fôlego para sustentar a empresa", diz.

No entanto, não é só quem está distante de cumprir as metas traçadas que deve fazer essa reavaliação. Quem chegou a julho superando as expectativas também deve rever o planejamento para conseguir manter os bons resultados até o fim do ano. "Ter um crescimento não esperado acaba surpreendendo positivamente, mas para que ele possa ser sustentável na ótica financeira é necessária muita gestão e controle. Ter processos e uma rotina de acompanhamento de resultados é essencial para que esse crescimento se mantenha", afirma o especialista, destacando a importância de separar as despesas pessoais do planejamento financeiro da empresa. "Muitas vezes, ouvimos dos empreendedores que não conseguem tirar nada do negócio, que só investem. Quando avaliamos mais a fundo, percebemos que as despesas pessoais estão sendo suportadas pela empresa. Definir o pró-labore e o que é recurso para reinvestir no negócio é muito importante", orienta.

Checklist para não ficar no vermelho:

1. Revisar metas do início do ano e definir objetivos a curto prazo

2. Planejamento financeiro: saber o que está comprometido e o que deve receber

3. Revisão de custos