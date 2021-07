Arquiteta cria caixa mensal com itens autorais para decoração

Para levar a experiência com decoração para a casa das pessoas, a arquiteta Alessandra Fraga, 27 anos, criou a Mood Box, onde produz caixas mensais com objetos de decoração a partir de um tema. Situada em Porto Alegre, a empreendedora projeta alguns itens e faz curadoria de outros para compor as caixas, que são enviadas para todo Brasil.

A empreitada iniciou em junho de 2020, na esteira de projetos que surgiram a partir das necessidades da pandemia. Como trabalhava em um escritório de cenografia para eventos, Alessandra viu a agenda esvaziar e, portanto, precisou traçar novos caminhos. Foi então que veio a ideia de usar a expertise em decoração para criar um negócio. "A ideia é criar uma box de decoração, e não uma loja comum de itens decorativos, para justamente podermos renovar os ambientes da casa a cada mês", pontua a arquiteta.

Mensalmente, é escolhido um tema para a caixa, que leva cinco itens que podem ser usados em diversos ambientes da casa . Há sempre duas opções de caixas e também a possibilidade de criar um box personalizado escolhendo cinco produtos da temática do mês. "Acreditamos que é possível mudar o astral da casa e das pessoas com uma decoração mais afetiva. A Mood Box sempre tem um detalhe, uma frase bacana para levar para a casa", destaca Alessandra. As caixas custam R$ 189,00 e possuem 10% de desconto para clientes que já compraram, a fim de criar uma recorrência já que, por enquanto, o negócio não tem um modelo por assinatura. "Por ser algo que envolve gosto, optamos por fazer um modelo de negócio que as pessoas escolham quando comprar, mas temos uma fidelidade, então os clientes que compram recorrentemente têm um desconto especial", explica.

O carro-chefe das caixas são os objetos em madeira pinus, que são pensados e projetados por Alessandra. "São os itens que consigo criar do zero, projetando desde o início, pensando no desenho e nos detalhes. Alguns outros objetos pego com fornecedores e personalizo em cima disso, mas as madeiras estão sempre presentes em móveis, artigos de mesa posta, adornos", garante a arquiteta, que acredita que o momento de pandemia favoreceu de alguma forma o negócio, já que as pessoas criaram novas relações com seus lares "Notei que as pessoas começaram a se voltar mais para a casa, e sentiram falta de algumas coisas. Muitas vezes, não é possível investir em um projeto ou em uma reforma. A ideia da caixa é poder renovar sempre, com um valor que não é tão alto, e criar de acordo com o teu objetivo", pontua.

Atualmente, as caixas são vendidas pelo Instagram (@moodboxhome) e pelo WhatsApp (51 98926-9443). Ainda neste mês, Alessandra planeja colocar no ar o e-commerce da marca, tirando do papel novos planos para o negócio. "Com o site, planejo expandir mais a venda para as pessoas que ainda têm um pé atrás, e criar algum sistema de assinatura, porque alguns clientes pedem. E seguir crescendo, atingir mais estados e lugares", projeta a empreendedora, que vendeu mais de 300 caixas no último ano. Apesar da mudança, o objetivo é manter o contato pessoal com a clientela, garantindo a experiência afetiva que se propõe a fazer. "As pessoas esperam uma experiência ao receber a caixa. Elas querem um recadinho à mão, uma caixa perfumada, diferente de um marketplace grande, que o produto vem embalado de qualquer jeito. São os detalhes que fazem o cliente comprar novamente, indicar. Desde o início do atendimento, na entrega final e até no pós-venda, pensamos em criar esse vínculo com o cliente, até para podermos trazer ele outros meses", afirma Alessandra.