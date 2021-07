Um ano de existência na pandemia

Inaugurado em meio à quarentena, bistrô de Porto Alegre comemora crescimento

Equipe do Dengo operou só com entrega e agora reabriu ao público. Foto: Dengo Gastronomia/Divulgação/JC

O Dengo Gastronomia, um bistrô no complexo arquitetônico Vila Flores, em Porto Alegre, teve início em junho de 2020, em meio às restrições comerciais em razão da pandemia de Covid-19. Isabela Carvalho, formada em Gastronomia pela Unisinos, e seu companheiro, Francisco Siviero, se conheciam há apenas dois meses quando decidiram começar a operação, vendendo pães artesanais. Hoje, a equipe conta com seis pessoas e o cardápio é variado, composto por tortas, bolos, cookies, quiches e pães.

Quando a possibilidade de abrir um negócio no Vila Flores surgiu, apesar do panorama desfavorável, Isabela e Francisco a encararam como uma oportunidade de construir um negócio com propósito.

"Pensamos: será que essa não é a oportunidade de tentar fazer uma coisa na qual a gente acredita? Mostrar que a gente acredita na Gastronomia, na relação entre pessoas, na nossa proposta?", lembra Francisco. "A morte estava na porta de casa, então não tinha por que não tentar", complementa.

O início do negócio se deu com poucos recursos. Segundo Francisco, o Dengo começou com uma pia, uma geladeira, um fogão e um forno elétrico que Isabela tinha.

"Todo o nosso espaço é uma cozinha aberta, então não investimos em decoração nem nada disso, mas em equipamentos de cozinha", relata Isabela. A adesão do público à marca da maneira como aconteceu não era esperada. "Nunca imaginamos um crescimento tão grande, principalmente em meio à pandemia", diz.

A cautela em razão da pandemia influenciou a maneira como o Dengo funcionou desde o seu princípio. De junho a setembro de 2020, o café operou apenas através de delivery, e, durante o período de reabertura, as medidas preventivas foram reforçadas.

"Trabalhamos com agendamentos, mesas distanciadas e limitação do número de pessoas. Sempre com baixo fluxo porque entendemos que não queremos que a pessoa venha por vir, mas para ter um momento ao ar livre, de lazer", explica Francisco.

Com o início da segunda onda de infecções, em janeiro de 2021, o bistrô fechou novamente e reabriu somente em junho. "Reabrimos há algumas semanas, quando reforçamos, através de um manifesto do Frestas do Vila, a importância da vacinação coletiva e o incentivo ao uso de máscaras PFF2, que revendemos a preço de custo no Dengo, porque queremos reforçar que ainda não passamos pela pandemia", afirma Francisco.

O lugar em que o Dengo está localizado oferece uma vivência presencial com precauções por meio do projeto Frestas do Vila, realizado pela Associação Cultural Vila Flores e os empreendimentos do local.

"O objetivo é proporcionar um experiência ao ar livre no pátio do Vila com o conforto e a segurança que são necessários para esse momento, e, de quebra, a pessoa pode consumir uma banoffee, um café", pontua Francisco. Através do agendamento de um horário, é possível circular pelo pátio e o galpão do Vila Flores de forma gratuita.

A valorização do trabalho e da sustentabilidade é central na proposta do Dengo Gastronomia. "Trabalhamos, de preferência, com produtores agroecológicos, depois orgânicos, minimamente processados, locais, mas nunca ultraprocessados", assegura ele. Para o futuro, esse propósito continuará guiando a marca.

"O Dengo vai ao encontro de uma maior profissionalização e um maior alcance no mercado e na sua capacidade de impactar positivamente a cidade", finaliza.

Os pedidos podem ser feitos através do WhatsApp (51 32097119) ou Rappi.

Irmãos investem em estúdio criativo que auxilia negócios no online

Equipe do Dengo Gastronomia se adapta a cada onda de infecções. Foto: Dengo Gastronomia/Divulgação/JC

Em março de 2020, quando a pandemia de Covid-19 aportou no Brasil, o Noos Estúdio Criativo, desenvolvido pelos irmãos Douglas e Guilherme Stocco, teve seu início. O negócio cria plataformas de e-commerce e aplicativos, gerencia redes sociais e dá suporte em soluções de tecnologia da informação para empreendimentos. Hoje, a empresa presta serviços a cerca de 20 clientes, desde supermercados até entidades científicas.

Antes, os irmãos faziam parte de uma sociedade no ramo da comunicação, agora dissolvida, que atuava predominantemente com eventos, área profundamente afetada pelo distanciamento social. A nova realidade exigiu adaptação.

"Resolvemos trabalhar online, com plataformas de venda e encontrar uma maneira que nos ajudasse a sobreviver, mas também ajudasse o pequeno e médio empresário a sobreviver durante a pandemia", afirma Douglas.

O primeiro cliente da Noos foi o Super Davi, um mercado na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo Douglas, o enfoque nesse segmento nove dos negócios auxiliados pela Noos são supermercados não se deve ao acaso.

"O Brasil tem aproximadamente 80 milhões de compradores ativos na internet, sendo que 61% desses compradores fazem parte da classe C", explica. "Pegamos esses números e vimos que deveríamos auxiliar empresas que trabalham com esse público e que não tinham a possibilidade de vender pela internet antes da pandemia, fosse pelo elevado custo ou por nunca terem pensado ou precisado disso", completa.

Apesar de ter sido impulsionada pelo distanciamento social, o empreendedor acredita que a modalidade do e-commerce veio para ficar. "O pequeno ou médio empresário que não surfar essa onda morrerá afogado, certamente. O cliente não enxerga mais diferença entre o online e o offline", opina. Douglas cita, também, a comodidade e o baixo custo de se receber produtos em casa como fatores que contribuem para que esse cenário prospere.

O negócio, que nasceu junto da chegada da Covid-19, contribuiu para o desenvolvimento da Ciência, que busca eliminar o vírus, prestando serviços ao Instituto de Pesquisas do Rio Grande do Sul (Ipargs). Em 2020, a Noos criou um hotsite para o Programa de Ações para Intervenções Terapêuticas e Vacinas Contra a Covid-19 em Porto Alegre (Provid-POA), que realizou um estudo sobre a vacina Janssen na Capital.