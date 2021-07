Com o objetivo de ampliar a inclusão e diminuir a desigualdade de gênero na área da tecnologia, por meio da educação, a {reprograma}, a Mercado Livre e a Chicas en Tecnología anunciam o Conectadas, programa que oferecerá quatro cursos gratuitos ministrados através do Zoom sobre cultura digital, design centrado no usuário, desenvolvimento de projetos e marketing. No Brasil, serão disponibilizadas 200 vagas e as candidatas devem ter entre 14 a 18 anos. O programa terá duração de quatro semanas. Serão impactadas cerca de 1,2 mil meninas na América Latina, sendo que, no Brasil, metade das vagas são destinadas preferencialmente a jovens pretas, pardas, indígenas e trans. As inscrições vão até hoje e podem ser realizadas por meio do endereço: https://bit.ly/2TNCEmQ.

Washington Olivetto, publicitário reconhecido pela criação de propagandas como Garoto Bombril ou o DDD da Embratel, dará um curso em Gramado, no dia 1º de setembro. A imersão, realizada pela Gramado Summit, é voltada para profissionais da área de Comunicação e também contará com a participação de outros nomes da área, entre eles Eco Moliterno, Chief Creative Officer da Accenture Interactive para a América Latina. A imersão será presencial, com 200 vagas. Informações e inscrições em: https://gramadosummit.com/w.