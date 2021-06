É preciso transmitir verdade

Cada vez mais, os consumidores estão atentos às posturas e valores dos negócios. Se antes importava muito pouco para quem as marcas destinavam suas verbas de patrocínio, ou como era feita a produção de uma peça de roupa, hoje esses tópicos fazem parte do processo de escolha na hora da compra.

Não se pode mais negligenciar pautas sociais e contemporâneas tanto na comunicação quanto no processo de produção. No entanto, não basta apenas aplicar no discurso. Isso porque escolher um caminho de produção mais sustentável, ou mesmo abrigar uma grade maior de tamanhos na produção de roupas, pode não ser uma tarefa simples para quem está à frente de um negócio. O mercado operou por muito tempo em uma mesma lógica, e optar por novos (e importantes) rumos nem sempre é fácil. Mas esse caminho pode garantir uma vida longa ao negócio. Ter clientes que compartilham dos mesmos valores e que enxergam verdade na marca ajuda a criar o senso de comunidade, que se mostrou tão importante ao longo desse último ano. Mais que clientes, conquiste aliados que vão ajudar a manter vivo o seu negócio e a causa por trás dele. #juntos