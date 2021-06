Cinco dicas para impulsionar os negócios no Dia dos Namorados

Com o Dia dos Namorados, celebrado no próximo sábado (12), se aproximando, empreendedores e empreendedoras se preparam para atender a procura do público por presentes. Segundo dados da Fecomércio-RS, 54,5% pretendem presentear no Dia dos Namorados neste ano, com um gasto médio de R$ 162,27 por pessoa.

Mesmo faltando poucos dias, a data comemorativa é uma oportunidade para incrementar as vendas. O coordenador estadual de projetos de varejo no Sebrae RS, Fabiano Zortéa, compartilha dicas para melhorar a performance de vendas.

1) Faça a comunicação digital focada no tema

Chame a atenção dos consumidores nas redes sociais com uma narrativa romântica e, sobretudo, com boas ideias para ter sucesso com o presente. Uma promoção especial do seu produto ou serviço mais competitivo pode ser uma ótima possibilidade.

2) Trabalhe a venda adicional e embalagens criativas

Ofereça combos de produtos que possam fazer do momento ainda mais especial. A apresentação do presente também é muito importante. Uma embalagem bonita pode ser um grande incentivo para o consumidor definir a compra.

3) Atente-se ao estoque

Para não faltar e não sobrar muitos produtos é fundamental que o seu estoque considere o desempenho de anos anteriores e o contexto atual. Lembre-se que novas parcerias com fornecedores e empresas do mesmo segmento podem ser ótimas alternativas para oferecer um mix adequado e disponível.

4) Ative o seu time de vendas

Dê atenção, um benefício surpresa e muito carinho para a sua equipe. Entenda o que é importante para cada um e reconheça. Em paralelo, promova um ambiente de vibração para cada venda realizada e de criação de alternativas para a conversão dos próximos pedidos. É o momento daquele gás especial no time.

5) Ofereça conveniência como prioridade

Em tempos de pandemia, os clientes passaram a exigir mais flexibilidade no processo de compra. Demonstre que comprar e trocar com a sua empresa é rápido, fácil, e o mais importante, muito seguro. Facilidade no pagamento e prontidão na entrega serão decisivos. Muitos deixam para comprar os presentes na última hora. Programe comunicações que reforcem uma mensagem de ajuda nesta demanda. Boas vendas!